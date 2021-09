‘Icons’ yn Frysk Museum op 11 septimber fergees te besytsjen

De útstalling Icons: topstikken út de National Portrait Gallery, dy’t op sneon 11 septimber yn it Frysk Museum úteinset, is dy deis fergees te besytsjen. Yn ’e útstalling binne de wichtichste masterwurken út de kolleksje fan de renommearre National Portrait Gallery út Londen te sjen. Foar ien kear reizgje dy hichtepunten út de portretkeunst nei Nederlân ôf. Om de útstalling feestlik yn de lieden, biedt it museum op 11 septimber trochrinnend in fergees programma oan, mei ûnder oare muzyk, films en portrettekenles. Wol moatte besikers in kaartsje reservearje fia friesmuseum.nl/tickets.

By museumkafee Thús wurde Ingelske gerjochten servearre, lykas fish & chips, scones mei húsmakke sjem en lemoncurd of in hege tee.

Icons beslacht fiif iuwen oan skilderijen, foto’s, bylden, printen en tekeningen fan bûtengewoane ynternasjonale keunstners, fan Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck oant Andy Warhol en Marlene Dumas. Under de goed hûndert wurken binne wrâldferneamde ikoanen as William Shakespeare, Prinses Diana, Nelson Mandela, The Beatles en Margaret Thatcher. By de útstalling ferskynt in audiotour en in ryk yllustrearre boek fol eftergrûnferhalen oer de talrike histoaryske en eigentiidske ferneamde minsken út Icons.

De útstalling wurdt organisearre troch de National Portrait Gallery, Londen en it Frysk Museum.