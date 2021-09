Herberch fan Smellingerlân siedt iten op lêste Blommeparadyske Streekmerk

Dit jier binne in protte minsken yn ’e kunde kommen mei lokaal lekker iten út De Wâlden op de Streekmerk fan it Blommeparadyske yn Kollum. It blykt in sukses, in protte minsken komme dêr te boadskipjen en kenne it gesicht en it ferhaal efter de produkten. Lokale hoareka keapet ek geregeld by de merk en ferwurket de kwaliteitsprodukten yn harren gerjochten. Dêrom makket De Herberch fan Smellingerlân út De Rottefalle iten klear mei ferskate streekmerkprodukten op de lêste Streekmerk fan 2021 op sneon 25 septimber 2021. De merk wurdt fan 11.00 oant 15.00 oere holden oan Paradyske 3 te Kollum.

Freddy Bult fan Herberch fan Smellingerlân is optein oer de opset en de produkten en hat sels ek iten kocht op de merk. Sjef-kok Kees Meinderts fan De Herberch komt spesjaal mei om fan it lokale iten fan de merk hearlike kulinêre hapkes te meitsjen. “Wy brûke in seleksje fan de produkten en meitsje dêr lytse hapkes fan. Net te yngewikkeld, wat past by winkeljend publyk op in merk. Wy sille der wat moais fan meitsje en takom jier komme we hooplik wer werom mei nije ferrassende resepten, fansels op it oanbod fan de merk ôfstimd”, seit sjef-kok Kees.

Fierder kin elkenien de 25e septimber ek eigen fruit ta sop parse litte by de hearen fan FruitSap, dy’t in eigen kream op de merk hawwe. Tjerkje van der Laan fan it Blommeparadyske: “Dus kom priuwen, ûnderfinen en gean mei in lekkere foarried streekprodukten de winter yn.”

Yn 2022 giet de Streekmerk wer fierder

Takom jier is der yn de moannen april oant en mei septimber wer alle fjirde sneonen fan de moanne de Blommeparadyske Streekmerk.