Fryske plysjes sjitte man dea dy’t har oanride wol

It gie need yn ‘e Wâlden fannacht. In man besocht om mei syn auto plysjes dea te riden dy’t him kontrolearje woene. Se hawwe him deasketten.

De plysjes diene mei oan in ferkearskontrôle by Hurdegaryp. Auto moasten oan ‘e kant set wurde. Ynstee fan te dwaan wat de plysjes him hieten, naaide de man dêr’t it om gie, lykwols út. Hy jeesde mei kûgelsfeart fuort en de plysjes setten him nei.

Yn Boelensloane sette de flechtfuottige autorider syn reau stil. Doe’t de plysjes út har auto kamen en op sines ta stoepen, ried de man lyk op har ta. Se skeaten him troch it rút fan syn auto hinne dea. Ferskate plysjeweinen binne skansearre rekke.

Wat man oft de woastling is, is net buorkundich makke, al dat er yn Fryslân wennet.