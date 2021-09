Flechthavens

Toeristyske wink

Sawol yn de tiid foar Kristus as dernei barde it geregeld dat grutte parten fan Fryslân ûnder wetter strûpten. Der wiene ommers gjin diken ta beskerming fan de minsken. Dat it wie in needsaak om it lân op ferskate plakken te ferheegjen mei bygelyks seadden, dong en oare materialen. Uteinlik joech dat yn ’e rin fan de tiid trije generaasjes fan terpen, fan Westergoa oant Eastergoa.

Sa koene de minsken de krêft fan it wetter oerlibje, mar ek har greidbuorkerij en lânbou yn feillichheid bringe. Sa kamen sa de terpen ta stân, mei yn it sintrum faak in tsjerke. Mar se moasten hieltyd heger boud wurden fanwege oanhâldende oerstreamingen. Yn Fryslân binne wol sa’n tûzen terpen boud, dêr’t no noch dy fan Hegebeintum wol in prachtich foarbyld fan is. Sa’n njoggen meter heech stiet er majestueus boppe de greiden.

Nei’t de grutte diken kamen, wie it net mear sa nedich om terpen te bouwen en waard de fruchtbere grûn foar oare doelen brûkt. De flechthaven fan eartiids is no mear in attraksje wurden.

OM MA NI PADME HUM *)

Net sa fier fan Hegebeintum ôf leit in hiel oare flechthaven foar minsken. Dy is yn Hantum oan de Stoepawei 4, efkes bûten it doarp. Yn ’e midden in prachtige stoepa, dy’t neffens tradysjes fan Tibet boud is, mei deromhinne in omgong mei 108 gebedsmûnen mei ôfbyldingen (mantra’s).

It sintrum is benammen gaadlik foar meditaasje en stúdzje, mar ek foar yndividuele retrête foar minsken dy’t ferlet hawwe fan geastlike ferdieping yn it libben. It is ek nijsgjirrich foar besikers dy’t dêr allinnich komme foar wat rêst en niget. Der wurde ek wurkgearkomsten en lêzingen holden.

Koartsein, twa flechtplakken: ien fan hjoed-de-dei en de oare fan foarhinne mei elk syn eigen skiednis en nijsgjirrichheden.

Matthijs Verkuijl

*) Klik hjir foar Betsjutting mantra Om Mani Padme Hum