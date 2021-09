Fjoertoer Lange Jaap yn Den Helder driget yn te stoarten

Yn de wanden fan de fjoertoer fan Den Helder binne grutte skuorren ûntstien. Dêrtroch bestiet it risiko dat de Lange Jaap, sa’t de toer yn de folksmûle hjit, ynstoarte kin. De omjouwing is fuortdaliks ôfsletten doe’t it nijs bekend waard.

Neffens demisjonêr minister Visser fan Ynfrakstruktuer bliek út in resinte ynspeksje dat de skuorren yn de wand sa slim binne, dat der aksje ûndernommen wurde moast. “It risiko op omfallen, foaral by hurde wyn, is sa grut dat de omjouwing befeilige wurde moat.” It is noch net dúdlik hoe’t de skuorren ferholpen wurde moatte. Rykswettersteat sil nei oanlieding fan de problemen by de Helderske fjoertoer ek oare âlde fjoertuorren neirinne.

Der is gjin direkt gefaar foar minsken. De toer wie al ticht foar publyk en boppedat net beminske. Neistlizzende greiden en in dyk binne foar publyk ôfsletten. In maneezje en tennisfjilden tichtby bliuwe berikber. It 63 meter hege bouwurk is de heechste fjoertoer fan Nederlân. By helder waar is it ljocht fan de toer op 54 kilometer ôfstân sichtber. It reade bouwurk út 1877 is sûnt 1988 in ryksmonumint.