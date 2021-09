Ferlet fan ynsprekkers

Takomme wike organisearret Lysbeth Jongbloed, beliedsadviseur Taal by de provinsje Fryslân, in ynsprekwike foar Mozilla Common Voice, mei as doel om safolle mooglik oeren sprutsen fragminten yn it Frysk beskikber te krijen.

Apps op de telefoan binne hieltyd faker oan te stjoeren mei spraak. Dat kin faak yn it Ingelsk of Nederlânsk, mar noch net yn it Frysk. De provinsje Fryslân stimulearret de ûntwikkeling fan Fryske spraaktechnology mei it projekt Mozilla Common Voice. Om de database dêrfan mei sprutsen Frysk te foljen is de stipe fan hûnderten Friezen nedich. It earste doel is om oan trijehûndert oeren ynsprutsen tekst te kommen.

Mozilla Common Voice

Mozilla Common Voice is in iepensourceplatfoarm dat rjochte is op it sammeljen fan spraakmateriaal foar ferskillende talen om dêr spraaktechnology mei te ûntwikkeljen. Spraaktechnology wurdt ynset om masinen te learen hoe’t minsken yn ferskillende talen prate en om masinen sels spraak produsearje te litten. Tink oan Siri, Google Home ensafh. Dy technology wurdt de kommende jierren hieltyd wichtiger.

It moaie oan dit projekt is dat elkenien fan 18 jier ôf meidwaan kin. It leverjen fan in bydrage kin maklik fia in mobile telefoan of tablet mei ynternetferbining. De yn te sprekken teksten besteane út deistige wurden en sinnen. Om’t it dielnimmen sa leechdrompelich is, wolle wy safolle mooglik Friezen útnûgje om mei te dwaan. Sa wurkje wy allegear gear oan de Fryske spraaktechnology en dêrmei oan ús eigen digitale takomst.

De aksje om in Fryske database yn Mozilla Common Voice te foljen is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân. Gearwurkingspartners binne: Mozilla, Afûk, Fers, Fryske Akademy, NHL Stenden Hegeskoalle, Omrop Fryslân, Tresoar, RUG Campus Fryslân.

Fryske ynsprekwike

Om de database te foljen, is de stipe fan hûnderten Friezen nedich. Yn de wike fan 20 oant en mei 26 septimber wurdt dêrom de Fryske ynsprekwike organisearre. Under mear troch Omrop Fryslân wurdt der in soad omtinken oan taaltechnology en it ynsprekken jûn. Alle dagen wurdt in Google Home miny weijûn.

Hoe meidwaan?

Gean op telefoan, tablet of kompjûter nei: voice.mozilla.frl (wurket mei Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome, op in iPhone/iPad allinnich mei Safari). Klik op de mikrofoan ûnder de tekst ‘Sprekke. Donearje jo stim.’ Sprek de sinnen yn. (Foar it ynstjoeren kinne se eventueel weromharke wurde.)

Klik op de knop ‘Yntsjinje’. Wa’t leaver net sels ynsprekt, kint ek ynsprutsen fragminten fan oaren tsjekke. Klik yn dat gefal op de griene ôfspylknop ûnder de tekst ‘Harkje. Help ús stimmen te falidearjen’.

Elkenien kint fansels safolle sinnen ynsprekke of tsjekke as er sels wol!

Tûke trúks