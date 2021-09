Fergiftige fulkaanwolk La Palma driuwt rjochting Nederlân

Troch de fulkaanútbarsting op it Spaanske eilân La Palma driuwt in wolk mei in ferhege konsintraasje fergiftich sweaveldiokside nei it noardwesten fan Europa. Yn ’e nacht fan sneon op snein berikt de wolk Nederlân.

Neffens it RIVM is der op it stuit gjin reden om te ferûnderstellen dat der risiko’s foar de folkssûnens optrede, mar it ynstitút hâldt de luchtkwaliteit wol ekstra yn ’e gaten. Dêr wurdt gebrûk by makke fan mjitgegevens fan it luchtmjitnet, dat op likernôch fyftich plakken yn Nederlân mjit oft der fersmoargjende stoffen yn ’e lucht sitte. “Wy folgje de mjittingen sekuer, foaral foar sweaveldiokside”, seit it RIVM. De mjittingen binne te sjen op de webside fan it luchtmjitnet.

Twa lavastreamen

De fulkaan op it Kanarysk eilân barste snein út. Dy erupsje hat twa lavastreamen feroarsake dy’t oer it eilân nei de see streame en hûnderten huzen en in skoalle opslokt hawwe. Tûzenen eilanners en tsientallen toeristen moasten evakuearre wurde. Ien fan de lavastreamen is ûnderwilens ta stilstean kommen. De twadde beweecht noch tige stadich en is oan de foarkant ûnderwilens 500 meter breed. As de lava de see berikt, kin dat ta eksploazjes en it frijkommen fan fergiftige dampen liede.

De ekploazjes by de fulkaan sels binne juster wer slimmer wurden en de brânwacht hat him weromlûke moatten. Der binne nochris trije doarpen evakuearre fanwege in nije útbarsting. Loftfeartmaatskippij Iberia en de lokale maatskippij Binter hawwe om de grutte jiskewolk út de fulkaan foar de rest fan de dei alle flechten skrast .