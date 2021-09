‘Eitje’, in podcast oer in bernewinsk

Yn de fiifdielige podcastsearje Eitje besiket podcastmakster Malou van der Starre as allinnichsteande tritiger ynfolling oan har bernewinsk te jaan. Hja fynt it al in hiele stap om it allinnich oan te gean, want sa hie se it nea foar har sjoen. En dan blykt it ek noch net samar te slagjen. Op har syktocht praat se mei freonen en kunde dy’t ek fernimme dat it krijen fan bern gjin fanselssprekkendheid is.

Beharkje de podcast.

Ien op de fiif froulju kriget gjin bern. Mar 10% hat dêr bewust foar keazen. 10% fan de minsken mei in bernewinsk is echt ûnfruchtber, en de oare 80% is bernleas troch omstannichheden: ‘sosjale ûnfruchtberheid’ sa’t dat yn Nederlân neamd wurdt. Minsken dy’t graach in bern hawwe wolle, mar gjin partner hawwe, minsken dy’t te lang twivele hawwe. Koartsein, it libben hat derfoar soarge dat harren bernewinsk net ferfolle wurdt. In tige relevant ûnderwerp sjoen it tanimmend tal allinnichsteanden yn Nederlân. Mar we hearre en lêze der net folle oer. Malou van der Starre nimt de harker yn har podcast mei yn har persoanlike konfrontaasje mei har (noch) ûnferfolle bernewinsk. In tige iepen, earlik én soms ek ûnearlik ferhaal, dêr’t in protte minsken harsels yn weromkenne sille.

Folge Eitje op instagram/eitjedepodcast.

Eitje is in podcast fan NPO Radio 1 en de NTR, makke troch Malou van der Starre.

Einredaksje: Marion Oskamp

Einmiksaasje: Werner Prost

Titelferske: ‘Kinderwens’ fan de Haachske formaasje Goldband fan harren nije album Betaalbare Romantiek