De Tiid yn Boalsert iepene troch kening Willem-Alexander

Tiisdeitemoarn 7 septimber iepene kening Willem-Alexander kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn it eardere stedhûs fan Boalsert.

Mei in rûnlieding besite de kening ûnder mear de restaurearre toer, de riedseal en de útstallingsromte. Oanslutend wie de iepeningshanneling en spruts de kening mei bewenners, bouwers en subsydzjeferstrekkers oer it tastânkommen fan De Tiid en it belang fan it sintrum foar de bewenners fan Boalsert.