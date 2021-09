De Dick Maasmetoade yn ‘Het Uur van de Wolf’

It draaien op in filmset fynt regisseur Dick Maas in tiidslinende ûnderbrekking fan it echte wurk: it betinken fan in prikeljend basisidee, spektakulêre aksjesênes, spannende muzyk en in flitsende montaazje. Maas hâldt it graach allegear yn eigen hân.

It laat ta kaskreakers as De Lift en Flodder. Mei hege budzjetten en net-Nederlânske stunts en spesjale effekten tilt fakman Maas yn de tachtiger en njoggentiger jierren de Nederlânske film nei in oar nivo. De dokumintêre De Dick Maas Methode jout in fermaaklik oersjoch fan de rûzige karriêre fan ien fan de suksesfolste regisseurs fan Nederlân.

De dokumintêre bestiet út in bondeling fan filmsênes, stunts en anekdoates. It giet oer de gouden jierren mei suksessen as Flodder (2,3 miljoen besikers) en Amsterdamned, oer de kontroversjele fideoklips dy’t er ea foar de Golden Earring makke en oer Maas syn Amerikaanske dreamen. Drege tiden komme ek oan bod, lykas de mislearre gearwurking mei produsint Laurens Geels en de ûndergong fan harren grut opsette filmstudio yn Almere.

Regisseur: Jeffrey de Vore

Produsint: Filmevents – Jan Doense, Jeffrey de Vore, Tamara Vosmaer

Utstjoering: moandei 29 septimber om 20.25 oere by de NTR op NPO2.