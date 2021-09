Bûtenmuseum op It Eilân yn de Alde Feanen

Fan It FRYSKE GEA

It Fryske Gea hat op It Eilân in tydlike tentoanstelling oer Roelof Horreüs de Haas en syn soan Hans, dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch ûnderdûkt sieten yn de Alde Feanen (sjoch Bûtenmuseum yn Alde Feanen oer WOII | It Nijs).

Roelof de Haas hat dy tiid moai krekt fêstlein yn oantekeningen en foto’s. Yn de eksposysje oan it Kuierpaad, binne tsien (fergrutte) foto’s te sjen yn in kuier fan ien kilometer. By elke foto is te hearren hoe’t Hans Horreüs de Haas (no 85 jier) alles belibbe hat.

De útstalling is frij tagonklik, mar allinne mei in boat te berikken. Der is ien oanlisplak beskikber (PR50) oan de Janssleat. Sûnt 28 augustus fart It Fryske Gea elke sneon nei It Eilân. De aktuele tiden binne te finen op de aktiviteiteside fan It Fryske Gea.