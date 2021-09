Blinder of blunder?

Foar minsken dy’t witte wolle hoe’t it der mei harren Frysk foarstiet, oft se de staveringsregels kenne en wat wol of net in Frysk wurd is, is ‘Lear mar Frysk’ in moaie en handige manier om yn fjouwer fragen harren kennis fan it Frysk te testen.

Te folle blunders? Dan is in kursus Frysk faaks wat foar harren. Op www.learmarfrysk.nl kinne se der efter komme.

Mear ynformaasje en oanmelde: kursus.afuk.frl.