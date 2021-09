Blêdmuzyk Nederlânsk Blazers Ensemble no del te heljen

Ien fan de dingen dy’t it Nederlânsk Blazers Ensemble sa unyk makket, is dat de blazers alles sels meitsje. Hast elts stik yn de foarstellingen fan it NBE is skreaun of arranzjearre foar syn unike besetting. In earste seleksje fan dy tige fariearre arranzjeminten is no sammele en foar elkenien yn de webwinkel te keap.

De blazers krije geregeld de fraach fan (amateur)musisy oft de blêdmuzyk fan it NBE te keap is. Dy musisy krije no de kâns om mei harren eigen ensemble en muzikale freonen de ynspirearjende muzyk fan it NBE sels út te fieren. NBE-Publishing makket it foar elkenien mooglik om NBE-arranzjeminten fan ûnderskate sjenres tsjin lege kosten del te heljen en te spyljen. De earste twa wike kostje de arranzjeminten tsien euro it stik. De blêdmuzyk is te finen op nbe.nl/bladmuziek.

De katalogus sil geregeld útwreide wurde, ûnder mear mei muzyk út de NBE-programma’s, dy’t de blazers dit seizoen spylje sille. Mear ynformaasje oer it nije seizoen is te finen op nbe.nl/programma.