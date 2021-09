Bernekolleezjes oer ikoanen yn it Frysk Museum

Fan ’t hjerst stiet de MuseumJeugdUniversiteit (MJU) yn it teken fan de grutte útstalling Icons. Fan 9 oktober ôf jouwe eksperts fjouwer kolleezjes oer ikoanyske persoanen, spesjaal foar bern. Sa fertelt de boargemaster fan Ljouwert, Sybrand van Haersma Buma, mear oer de moedige steedhâlder Willem Lodewijk.

Mar dat is net alles, yn dizze edysje fan de MJU yn it Frysk Museum komme bern alles te witten oer de ikoanyske prinsesse Diana, ek de earste westerske frou yn Japan Titia Bergsma komt oan bod, krekt as de seefarder Peter Stuyvesant. De kolleezjes sette op 9 oktober útein en binne gaadlik foar nijsgjirrige bern fan sân oant trettjin jier. As spesjale aksje meie bern harren bêste freon of freondinne, suske of broerke of buorbern fergees nei de kolleezjerige meinimme.

Oanmelde kin fia de webside fan de MuseumJeugdUniversiteit.