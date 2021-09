Benzinepriis yn Nederlân hast twa euro

Foto: pixabay.com

1,99 euro is de advyspriis foar in mingel Euro 95 op it stuit yn Nederlân. By guon Fryske pompen betelje jo dat ek. De Texaco oan de Haadwei yn Midslân wol dat jild bygelyks hawwe, krekt as de Esso op de Ofslútdyk.

Oalje is djoer en dat fernimme autoriders oan ‘e pomp. In fet oalje kostet mear as tachtich dollar. Der is troch de koroanakrisis minder oalje produsearre en no’t de fraach tanimt, ûntstiet krapte. Boppedat ha guon lannen problemen mei it ferfier. Benammen yn it Feriene Keninkryk hawwe pompstasjons it dreech om op ‘e tiid nije foarrie te krijen.

De prizen lizze yn Nederlân boppedat heech trochdat hjir in protte belesting op brânstoffen sit. Fan de twa euro dy’t men betellet, giet twa tredde part nei de oerheid ta.