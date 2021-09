ABBA bringt nije plaat út

De Sweedske band ABBA hat nei 39 jier in nij album útbrocht. De nûmers ‘I still have faith in you’ en ‘Don’t shut me down’, dy’t der ek op stean, waarden tongersdeitejûn yn Stockholm presintearre. Yn in livestream op YouTube, dy’t wrâldwiid te sjen wie, seagen mear as 200.000 belangstellenden nei de presintaasje.

Fan 5 novimber ôf is de plaat, mei ek in spesjaal krystnûmer, te keap. De band sil ek in rige konserten jaan yn Londen, yn in stadion dat de band spesjaal dêrfoar bouwe lite. De fjouwer bandleden trede dêr net sels op, mar binne te sjen fia libbensechte hologrammen dy’t op in poadium projektearre wurde.

De band hat fiif wike lang dwaande west mei it opnimmen fan de optreden foar de hologrammen. Benny en Björn moasten dêrfoar it burd ôfskeare. 39 jier lyn brochten de leden fan de popgroep, Agnetha (71), Benny (74), Björn (76) en Anni-Frid (75), foar it lêst mei-inoar muzyk út. Yn 1982 hold de band op, dy’t earder oan de rinnende bân wrâldhits skoarde lykas ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’, ‘The Winner Takes It All’ en ‘Waterloo’. Mei dat lêste nûmer wûn de band yn 1974 it Eurofyzje Sjongfestival.

Nei it útinoar fallen fan de band giene de froulike leden Agnetha en Frida solo fierder en rjochten Benny en Björn har op it skriuwen en komponearjen fan musicals. Yn 2016 besleat de groep wer gear te wurkjen en sûnt 2018 wurdt der nije muzyk oankundige.