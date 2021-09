11 en 12 septimber feestlik iepeningswykein kultuerhistoarysk sintrum De Tiid

Boalsert, hert fan de alve Fryske stêden, is in prachtich duorsum en multyfunksjoneel gebou riker. Tanksij de restauraasje, ferbouwing en werbestimming fan it monumintale stedhûskompleks, yn kombinaasje mei de efterlizzende nijbou, ûntstie kultuerhistoarysk sintrum De Tiid.

Bysûndere skiednis

Hûs fan ferhalen Museum De Tiid fertelt oer de bysûndere skiednis en identiteit fan de oerâlde regio. Yn de sealen fan it monumintale stedhûskompleks komt it ferline ta libben yn bysûndere kolleksjepresintaasjes en opmerklike kaaifigueren lykas Titus Brandsma, Gysbert Japicx en Trijntje Hilarides.

“Yn de nije fêste presintaasje krije de besikers dilemma’s foarlein yn ferbân mei dy mienskiplike skiednis. Hoe sjogge hjoeddeiske Súdfriezen nei harren histoarje? Wie Grutte Pier no in rêder of in rôver? Fierder komme se fan alles te witten oer ien fan de moaiste stedhuzen fan Nederlân en is harren besite net folslein sûnder it besichtigjen fan de ferneamde toer”, seit direkteur-bestjoerder Pascal Arts.

Yn de biblioteek is Tomke, draacht Aggie van der Meer it gedicht ‘De Tiid’ foar en is der in útstalling oer hûndert jier biblioteek Boalsert. Fan happy stones-wurkatelier oant poëzij-jukebox. Sjoch op www.detiid.nl/opening foar it hiele programma.

Belibje De Tiid

Elkenien is fan herte wolkom yn it museum, it argyf, de biblioteek en om de rest fan it gebou te ûndergean. Dat kin op sneon 11 en snein 12 septimber 2021, yn it offisjele iepeningswykein. Yn ferbân mei it maksimum tal tastiene gasten is oanmelde ferplichte. Oanmelde kin op www.detiid.nl/opening.