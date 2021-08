Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 13 o/m 19 augustus 2021

It tal nije koroanabesmettingen gie yn Fryslân gie justjes omheech: fan 529 yn de foarige wike nei 542.

De stiging siet yn de groep 4- oant 12-jierrigen (22 foarige wike, 37 dizze wike) en yn de groep 50- oant 60-jierrigen (38 foarige wike, 52 dizze wike). Under de 70-plussers wiene 28 positive testen. Yn de Fryske sikehuzen lizze no 9 koroanapasjinten op de COVID-ôfdielingen en seis op de IC.

Yn de âldereinsoarch giet it tal besmettingen ek omheech: fan de 38 positive testen gie it by 25 om bewenners. In wike earder wiene dêr 23 besmettingen (13 bewenners).

Yn de thússoarch wiene 7 besmettingen (1 kliïnt); de wyks dêrfoar ek 7 en doe wiene dêr 5 kliïnten by

De gemeentlike besmettingssifers (tusken heakjes foarige wike)

Ljouwert 96 (117), De Fryske Marren 80 (46), Súdwest-Fryslân 66 (71), Smellingerlân 42 (38), Noardeast-Fryslân 38 (45), Achtkarspelen 38 (14), Tytsjerksteradiel 35 (45), It Hearrenfean 32 (33), Waadhoeke 29 (25), Dantumadiel 28 (12), Opsterlân 26 (24), Weststellingwerf 21 (12), Eaststellingwerf 12 (16), Harns 7 (11), Skylge 4 (3), It Amelân 1 (2), Flylân 0 (2) en Skiermûntseach 0 (0).