Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 30 july o/m 5 augustus 2021

It tal nije koroanabesmettingen is foar de twadde kear efterinoar leger: 587 (fan 4481 testen) tsjin 834 (fan 5558 testen) yn de wike dêrfoar. Sûnt it begjin binne no 497.492 meunsters ôfnommen. De 587 nije besmettingen bringe it totaal oan Fryske positive testen op 48.515. Yn de ôfrûne sân dagen moasten fiif pasjinten nei it sikehûs en binne der twa stoarn.

De gemeentlike besmettingssifers (tusken heakjes foarige wike):

Ljouwert 98 (145), Súdwest-Fryslân 81 (140), It Hearrenfean 67 (75), De Fryske Marren 56 (75), Waadhoeke 50 (79), Smellingerlân 48 (54), Noardeast-Fryslân 35 (32), Opsterlân 34 (49), Tytsjerksteradiel 31 (35), Eaststellingwerf 19 (30), Dantumadiel 17 (8), Achtkarspelen 16 (41), Weststellingwerf 13 (26), Harns 9 (27), Skylge 9 (10), Flylân 3 (4), It Amelân 1 (4) en Skiermûntseach 0 (0)