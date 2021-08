Wrâldkampioenskip Frysk damjen mei libbensgrutte damhoutsjes

Libbensgrutte keunststoffene ponys binne de swarte damhoutsjes. De witen binne like grutte skiep. It damboerd is makke fan pallets. It wrâldkampioenskip Frysk damjen docht alles wat grutter as oars. Marten Walinga en Folkert Groenveld damje op 10 augustus yn Harns tsjininoar om de kriich te iepenjen.

Allinne de iepeningskriich is nammers sa grut. De wedstriden dêrnei wurde op gewoane buorden spile. Alve dagen lang damje minsken om ‘e wrâldtitel. It spul dat hja spylje hjit ‘Frysk damkjen’, ‘FRYSK!’ en yn it Ingelsk ‘Frisian draughts’. It is in ferzje fan it damspul mei mar fiif houtsjes fan elke kleur.

Mear ynformaasje oer it kampioenskip is yn de Ingelske taal te finen op it webstee www.frisiandraughts.com.