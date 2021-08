Wittenskippers: it minskdom hat it klimaat ferrinnewearre

Foto: NASA

It klimaat op ierde is yn twatûzen jier tiid sa hurd net feroare as tsjintwurdich it gefal is. De klimaatferoaring is hast net mear te kearen, of der moat hurd yngrypt wurde. Dat is it boadskip fan in nij wittenskiplik ûndersyksferslach fan it IPCC, de klimaatorganisaasje fan de Feriene Naasjes. Der hawwe hûnderten wittenskippers út 66 lannen oan meiskreaun.

It waar wurdt troch minsklik yngripen ekstremer: kâldere winters, waarmere simmers, drûgere of krekt folle wietere riten, swierdere stoarmen, teien fan iis op ‘e Noardpoal: it lykwicht is fuort.

Troch de yndustry en it ferfier is de ierde yn de ôfrûne twa iuwen al in graad waarmer wurden. Sels as it slagget om folle minder koaldiokside en oare broeikasgassen út te stjitten, sil dy opwaarming noch tsientallen jierren trochgean.

Foar Fryslân is tige wichtich dat de seespegel stiicht. Dat giet aloan hurder en it is de fraach oft de besteande ynfrastruktuer it opkommende wetter noch lang baas kin. Sûnder maatregels sil de seespegel neffens de wittenskippers de kommende iuw op syn minst fiif meter omheech gean en miskien wol fyftjin meter.

FN-sekretaris Antonio Guterres seit op basis fan it ûndersyk dat der hurd in ein komme moat oan it ferbaarnen fan fossile branje.