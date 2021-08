Werom nei doe mei ‘Fertel ris’

“Fertel ris, hoe wie jo skoalletiid, wat stie der by jimme op ’e tafel foar it jûnsiten en wat foar boartersguod hiene jim doe’t jim lyts wiene?” De nije searje Fertel ris ropt op ta it dielen fan ferhalen, anekdoates en oantinkens oan eartiids.

De earste publikaasje fan Fertel ris hat yn de maitiid fan 2021 ûnderdiel west fan it tydskrift Pake & Beppe. Yn ’e rin fan it jier folget mear. De bedoeling is om sa mei bewenners fan ynstellingen, doarpsgenoaten, pake of beppe oantinkens oan earder tiden op te heljen en te ûnderfinen hoe moai oft it is om dy mei-inoar út te wikseljen. Foar mear ynspiraasje en praatstof steane der linkjes yn nei byldmateriaal fan doe.

It katern Fertel ris is hjir del te heljen.