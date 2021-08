Wêr wurde de measte Olympyske medaljewinners berne?

Nettsjinsteande de drege omstannichheden fan de ôfrûne oardel jier helle de Nederlânske ploech yn Tokio in rekôroantal Olympyske medaljes: 36 yn totaal. Mar hokker Nederlânske stêd levere ús eins histoarysk sjoen de measte medaljes op?

Der is neat sa ferbinend as sport en dat uteret him by de Spullen yn folop oranje útdossingen en Nederlânske flaggen, oan ’e buis hingje om safolle mooglik wedstriden folgje te kinnen (dei en nacht), huldigingen (wêr mooglik) en fansels it Olympysk Festival dat fan ’t jier yn Skeveningen holden waard.

Holidu, sykmasine foar fakânsjehuzen, besleat no’t alle medaljes ferdield binne, in list te meitsjen mei alle Nederlânske medaljes dy’t sûnt 1900 op de Simmerspullen helle binne. Alle winners, harren medaljes en harren berteplakken waarden sammele en dêr kaam in ranglist út fan stêden en doarpen dy’t histoarysk sjoen de measte Nederlânske Olympyske medaljes fuortbrocht hawwe.

De winners fan de gouden, sulveren en brûnzen plak:

– It goud is foar Amsterdam, mei yn totaal 95 medaljes, wêrfan 23 gouden, 29 sulveren en 44 brûnzen medaljes.

– It sulver giet nei De Haach, mei 55 Olympyske medaljes, ferovere troch de fjirtich Olympyske winners dy’t harren widze yn de hofstêd stean hiene.

– It brûns is foar Rotterdam, mei 39 Olympyske medaljes, wêrfan tolve gouden, alve sulveren en sechtjin brûnzen medaljes.

Balk is op it fyftichste plak fan de ranglist einige. Besjoch de rest van de top tsien en in wiidweidige top 283 mei alle berteplakken fan Olympyske medaljewinners fan 1900 oant no.