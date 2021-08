Walinga wint opnij by WK Frysk damjen

Harns, freed 20 augustus 2021



Yn in komplisearre partij yn ’e WK twakamp Frysk damjen wie Walinga yn de 9e omgong de meast lokkige; Folkert Groenveld fûn net de juste ferdigening yn in fiif om fiif-stân. De stân is no 7½-1½. Der wurde noch twa partijen spile yn ’e wedstriid.

It spul dat him freed ûntwikkele, wie foar beide spilers folslein nij. De goede fuortsettingen waarden faak net fûn. Analyzeprogramma Scan joech oan dat der achttjin flaters yn de partij makke wiene. Folkert Groenveld makke presys ien flater mear as syn tsjinstanner. Op ’e 44e set sloech Groenveld ferkeard, en dêrnei wie it spul fuort ferlern.

De stân wie kontaktryk en dêrtroch wiene der in protte farianten mooglik. De measte tiid stie Walinga foardielich. It wie in moaie partij foar de taskôgers dy’t diskear net goed út bliek te pakken. Diskear ek waard de skiif mear op in ferkeard momint weromjûn. Walinga drige troch de rjochterfleugel fan Groenveld hinne te brekken, wat Groenveld kreas foarkomme koe. Foar it earst yn ’e wedstriid kamen de spilers yn it einspul telâne. Beide spilers kamen nei ôfrin ta de konklúzje dat it spul in stik dreger wie as se sels tocht hiene.

10e partij: sneon 21 augustus, 14.00 oere;

11e partij: snein 22 augustus, 10.00 oere;

Slutingssearemoanje: 14.30 oere.

Alle partijen wurde yn it prachtige histoaryske stedhûs fan Harns spile.