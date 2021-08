Walinga wint de tredde partij fan ’e twakamp

Harns, 13 augustus 2021

De winst yn ’e twakamp om ’e wrâldtitel Frysk Damjen liket sa njonkenlytsen de kant fan Marten Walinga út te gean: de tredde partij tsjin Folkert Groenveld wist Walinga ek wer oertsjûgjend te winnen. De man út Jutryp joech op yn in ferlerne stân.

It Fryske spul lient him, krekt as it skaken, tige goed foar it spyljen fan in gambyt: jo jouwe in skiif sûnder dêr minder fan te wurden. Op dat mêd hat it Fryske spul mear oerienkomsten mei it skaakspul as mei it oerhoekse damjen.

De stân wie yn ’t earst lykweardich. Doe kaam it gambyt, dêr’t Groenveld it goede antwurd net rjocht op fine koe. Hy joech it houtsje werom, mar op it ferkearde stuit. Dêrmei kaam Walinga yn it foardiel. No moast Groenveld yn ’e ferdigening en hy die in set, dy’t der yn it Fryske spul hiel gewoan útsjocht, mar dy’t yn dizze stân krekt net koe. Dêrmei stie er yn ien kear ferlern en hy joech de hân.

Folkert Groenveld sil de kommende partijen al oan ’e bak moatte om it ferrin fan ’e twakamp noch om te bûgen. Noch acht spullen te gean.