Walinga kin it útmeitsje – Groenveld stiet op ’e dea

Harns, woansdei 18 augustus 2021

Yn ’e sânde partij yn de twakamp om de wrâldtitel Frysk Damjen hat Marten Walinga it mei oermacht wûn fan syn útdager Folkert Groenveld. Walinga hoecht no noch mar in heal puntsje om syn titel mei twa jier te ferlingjen; it stiet no 5½-1½.

De iepening wie deselde as yn it earste spul, doe’t Folkert yn it foardiel kaam. Mar op de fyfde set wiek Walinga al ôf fan ’e bewende paden. It gie earst wakker gelyk op, mar nei Groenveld syn 15de set kaam Walinga der hieltiten better op te stean. Groenveld syn rjochterkant waard topswier. By eintsjebeslút koe Walinga frij ienfâldich oan ’e oare kant trochbrekke. Mar foardat it sa fier kaam makke Folkert Groenveld de definitive flater op ’e 26ste set. Marten Walinga makke it út mei in ferneatigjende slachset nei daam.