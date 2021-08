Waarpraatsje: Woansdei minder sinne

DE JOUWER – it wie tiisdei ek in drûge, kreaze en mylde simmerdei mei in soad sinne. Woansdei is der mear bewolking.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. By in swakke oant matige noardlike wyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Woansdei kin it earst noch wat dampich wêze, mar letter skynt de sinne. Yn ‘e rin fan ‘e moarn sil bewolking de sinne dwers sitte en wurdt it skier. De swakke wyn komt earst út it noarden, mar yn ‘e rin fan ‘e middei út it noardwesten en boazet dan ek oan. It wurdt 18 oant 21 graden.

Nei woansdei feroaret der foarearst net folle oant it rêstige simmerwaar.

Noch efkes werom nei snein:

Yn in part fan Fryslân (it súdwesten) hat it doe hiel bot reind. Yn Starum foel 90 milimeter reinwetter. (Yn De Bilt falt yn de hiele rispmoanne gewoanwei 85 milimeter). Dat is 90 (!) liter de kante meter en as dat snie west hie, dan soene wy it oer krapoan in meter hân hawwe. Tige bysûnder.

Jan Brinksma