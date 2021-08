Waarpraatsje: Unstabyl

DE JOUWER – Min simmerwaar is it net, mar drûch, stabyl en waarm wol it dizze dizze simmer net wurde. Letter yn ‘e wike wurdt it al wat better.

Yn ‘e nacht nei moandei ta falle der rûnom noch in pear (tonger)buien. De matige wyn komt út it súdwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar waait it wat hurder. It wurdt 13 graden.

Moandei rekket de loft berûn en nimt de kâns op buien wer ta. Letter op ‘e dei klearret it op. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is it wat rûger. Op de measte plakken yn Fryslân wurdt it krekt gjin 20 graden.

Op tiisdei feroaret der noch net folle oan it waar, mar fan woansdei ôf knapt it wat op. It wurdt dan ek in pear dagen wat waarmer.

Jan Brinksma