Waarpraatsje: Sneon efkes simmer

DE JOUWER – It wie tongersdei foar in grut part in ferreinde dei en foar freed sjocht it waar der ek noch net hiel goed út, mar sneon wurdt it ien dei simmer.

Yn ‘e nacht nei freed ta is de loft berûn en soe der in bui falle kinne. Op guon plakken klearret it miskien ek wol wat op. De wyn komt út it súdwesten en is swak, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 13 graden.

Freed is it wer skier, mar geandewei lit de sinne him sa út en troch ek sjen. Yn ‘e middei is der kâns op in bui. De swakke oant matige wyn komt earst út it súdwesten, mar rommet letter nei it westen. It kin krekt 20 graden wurde.

Sneon bliuwt it drûch en is it waarm, snein falle der tongerbuien.

Jan Brinksma