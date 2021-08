Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – Nei in skiere woansdei sjogge wy de sinne tongersdei ek net in soad.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en der soe sa út en troch wat (sto)rein falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet in matige oant frij krêftige westewyn. It wurdt 14 graden.

Tongersdei is it wer skier en mei wat (sto)rein of in bui bliuwt it ek net drûch. By in matige westewyn is it mei 17 graden oan de kâlde kant.

Freed bliuwt it ferfeelsum waar, mar yn it wykein wurdt it simmersk. De kâns op tonger nimt dan wol ta.

Jan Brinksma