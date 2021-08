Waarpraatsje: Simmer

DE JOUWER – It wie woansdei in kreaze simmerdei en dat wie al in hiel skoft lyn foar it lêst bard. It waar foar tongersdei sjocht der ek poerbêst út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder en op guon plakken soe wer wat damp ûntstean kinne. Boppe it fêstelân stiet in swakke wyn út ferskillende rjochtingen. By de kust lâns waait in swakke oant matige sude- oant súdwestewyn. Mei in graad as 10 is it foar ‘e simmernacht tige noflik.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar der is wol hege bewolking. Letter op ‘e dei kinne der ek wat hingelwolken komme. De sudewyn is swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei stiet der in sêft wyntsje út ferskillende rjochtingen. Mei 20 oant 24 graden is it simmersk waarm.

Freed feroaret der noch net folle, mar fan sneon ôf wurdt it wer wat ritiger.