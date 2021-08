Waarpraatsje: ritich waar

Yn de nacht fan sneon op snein is de loft berûn en is der kâns op (ûnwaars)buien). De temperatuer sakket oant sa’n 15 graden. De súdwestewyn is matich, boppe de Iselmar (frij) krêftich.

Snein oerdei bliuwt it ritich, mar der is wat mear sinne. It is frij koel (19 graden). De súdwestewyn is matich oant frij krêftich en boppe de Iselmar krêftich. Yn jûn sakket de wyn wat ôf.

Waarnimmer