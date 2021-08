Waarpraatsje: Rêstich simmerwaar

DE JOUWER – It wie freed kreas waar, mar wol oan ’e skiere kant. Yn it wykein krije wy rêstich simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. By in swakke oant matige súdwestewyn is it mei 14 graden wis net kâld.

Sneon sit bewolking de sinne yn Fryslân wol wat dwers. Der soe sels wat rein of in buike falle kinne, mar in wiete boel wurdt it net. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt goed 20 graden.

Snein feroaret der net folle oan it rêstige simmerwaar. Neist bewolking sil de sinne grif ek wol (efkes) te sjen wêze en by in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 21 graden hinne.

Takomme wike wurdt it minder waarm en de kâns op delslach nimt flink ta.

Jan Brinksma