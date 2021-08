Waarpraatsje: Rein en fris

Fannacht komt út it súdwesten wei bewolking opsetten, mar it sil noch wol drûch bliuwe. De temperatuer sakket oant 13 graden. De wyn is swak oant matich.

Freed wurdt in reinige dei. Der is kâns op ûnwaar en heil. Jûns wurdt it drûch en klearret it op. De temperatuer komt net boppe de 20 graden út. De wyn wurdt súdwestlik en sil op en by de Iselmar frij krêftich wêze.

Sneon: frijwol itselde waar, faaks wat minder rein.