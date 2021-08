Waarpraatsje: Pear drûge dagen

DE JOUWER – Nei in hiel rêstige, neare sneon en in wiete snein krije wy no in pear drûge dagen.

Yn ‘e nacht nei moandei ta klearret it op. De wyn komt út it noarden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar earst noch frij krêftich oant krêftich. It wurdt 12 graden.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt drûch. De matige wyn giet nei it noardeasten. Mei goed 20 graden is it noflik simmerwaar.

De oare dagen fan ‘e wike feroaret der net folle.

Jan Brinksma