Waarpraatsje: Pear drûge dagen

DE JOUWER – Tiisdei begûn noch wiet, mar geandewei waard it drûch en dat bliuwt it, lang om let, ek in pear dagen.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta binne der opklearringen en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De wyn is swak en komt út it suden oant súdwesten. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, nei alle gedachten, drûch. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it goed 20 graden.

Tongersdei en freed wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma