Waarpraatsje: Om de 20 graden hinne

DE JOUWER – It bleau tiisdei, tsjin ‘e ferwachting yn, hast de hiele dei skier. Op woansdei bliuwt it ek lang bewolkt.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is de loft berûn en op guon plakken soe in hiel lyts bytsje storein falle kinne. De wyn komt út it noarden oant noardwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 12.

Woansdei is it lang skier, mar yn ‘e rin fan ‘e dei soene we de sinne noch efkes sjen kinne. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it krapoan 20 graden.

Tongersdei is der gjin feroaring.

Jan Brinksma