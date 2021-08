Waarpraatsje: Net in soad sinne

DE JOUWER – It wie woansdei yn ‘e moarntiid noch strieljend waar, mar al ridlik gau rekke de loft berûn en yn ‘e rin fan ‘e dei foel der op guon plakken in hiel lyts bytsje storein. It bliuwt foarearst oan de skiere kant.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta is de loft berûn. De noardwestewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt in graad of 13.

Tongersdei is it ek skier, mar yn ‘e rin fan ‘e dei komt de sinne der ek noch wol wat by. It bliuwt, sa goed as, drûch. By in matige en by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftige noardwestewyn wurdt it op de measte plakken, nei alle gedachten, krekt gjin 20 graden.

Freed feroaret der hast neat oan it waar.

Jan Brinksma