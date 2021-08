Waarpraatsje: Moandei rûge simmerdei

DE JOUWER – Nei in wykein mei better waar as earder tocht waard, krije wy no wer in rite mei hinne-en-werwaar. Moandei stiet der soad wyn.

Yn ‘e nacht nei moandei ta rekket de loft berûn en falle der buien. De weste- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Tsjin ‘e moarntiid rommet de wyn nei it westen. Mei in graad as 15 is it in mylde nacht.

Moandei falle der rûnom in Fryslân (in soad) buien, miskien wol mei tonger. Letter op ’e dei sille wy grif de sinne noch wol efkes sjen. It wurdt in rûge dei mei in soad wyn. Dy komt út it westen oant noardwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt net folle waarmer as 17 graden.

Tiisdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma