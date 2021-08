Waarpraatsje: Kreas simmerwaar

DE JOUWER – It wie moandei in hiel oare wrâld as snein. Doe hat it op guon plakken alderferskuorrendst reind, mar moandei skynde de sinne geregeld en wie it in noflike simmerdei. Dat moaie waar hâlde wy noch efkes.

Yn ‘e nacht nei tiisdei ta is it helder en by in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 10 graden.

Tiisdei skynt de sinne wer geregeld, mar der ûntsteane ek wat hingelwolken. It bliuwt drûch en by in matige noardeastewyn sil it goed 20 graden wurde.

Woansdei feroaret der net folle oan it stabile waar.

Bysûnder:

It hat snein foar de twadde kear dizze simmer op guon plakken yn Fryslân hiel bot reind. Yn Starum foel om de 90 milimeter hinne, mar yn Laaksum en Wâldsein gie it noch mâler. Hast de hiele súdwesthoeke fan de provinsje hie mei it tige wiete waar te krijen. Helptsjinsten wiene der mar drok mei.

Saakkundigen tinke dat de swiere delslach te krijen hat mei de opwaarming fan de ierde. De kâns op sokke swiere buien nimt ta.

Jan Brinksma