Waarpraatsje: Koel

DE JOUWER – Al docht it waar wat hjerstich oan, it foel tiisdei foar de fjirde dei efterinoar bot ta mei de delslach. Oant it wykein bliuwt it oan de frisse kant.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is de loft berûn, mar in opklearring is net hielendal útsletten. By in swakke oant matige westewyn, by de kust lans frij krêftich, wurdt it 13 graden.

Woansdei is it skier en it soe sa út en troch wat (sto)reine kinne. De wyn komt út it westen en is matich, mar by de kust lâns waait it hurder. De temperatuer leit op de measte plakken krekt ûnder de 20 graden.

Tongersdei feroaret der noch net folle.

Jan Brinksma