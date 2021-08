Waarpraatsje: kâns op buien

Tiisdeitejûn en -nacht klearret de loft op en is it drûch. It kuollet ôf oant sa’n 11 of 10 graden.

Woansdeitemoarn begjint it mei sinneskyn en rint de temperatuer op nei 17, 18 graden, mar stadichoan berint de loft. It bliuwt wol drûch.

De middeis moat rekken holden wurde ien of mear (ûnwaars)buien. Der is amper wyn en de temperatuer stiket by 20 graden. As jûns de buien fuort binne, kin it wer sinnich wurde. Nachts kuollet ôf oant 12 graden.

Tongersdei nimt de kâns op buien ta. It kin dan 21, 22 graden wurde. De swakke oant matige wyn komt út it suden oant súdeasten.

Freed wurdt it ek wer buiïch.

Waarnimmer