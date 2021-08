Waarpraatsje: it wol noch net echt simmerje

Fannacht berint de loft en kinne der wat buien fan see ôf komme. It kuollet ôf oant 11 graden. Der is een swakke westlike wyn, op it Waad is er matich út westlike oant noardwestlike rjochting.

Moarnier is der in soad bewolking en der kin ris in buike falle. Middeis knapt it op. Op de Waadeilannen wurdt it net waarmer as 18 graden en de provinsje yn bliuwt it by 19 graden. De wyn komt dan út it westen oant noardwesten. Dy is swak oant matich.

Geandewei dizze wike wurdt it wat waarmer en de reinkânsen falle wol ta.

Waarnimmer