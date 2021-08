Waarpraatsje: In drûge wike

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon mar wol mei hiel wat wyn en in suterige snein krije wy no in, sa goed as, drûge wike.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 13 graden.

Moandei is it earst oan de skiere kant, mar geandewei komt de sinne der hieltyd better by. De wyn komt út it noarden en is matich, boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 19 graden hinne.

It bliuwt de hiele wike drûch en op hast alle dagen sille wy de sinne ek wol sjen. Mei in graad as 20 is it noflik waar.

Jan Brinksma