Waarpraatsje: Gjin heechsimmer

DE JOUWER – It wie moandei in hiel rûzige dei, mar mei de buien foel it hûndert parten ta. It bliuwt foarearst gewoan Nederlânsk simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der in pear opklearringen, mar der soe ek noch in bui falle kinne. De westewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich en yn it Waadgebiet earst noch hurd. It wurdt 13 graden.

Tiisdei is der hege bewolking en yn ’e neimiddei wurdt de bewolking tsjokker en kin it sa út en troch (wat) reine. De wyn komt út it westen en is matich. By de kust lâns en yn it Waadgebiet stiet mear wyn. Op de measte plakken wurdt it krekt gjin 20 graden.

Nei tiisdei bliuwt it oan de frisse kant. Fan heechsimmer is gjin sprake.

Jan Brinksma