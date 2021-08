Waarpraatsje: Frij waarm en tonger

DE JOUWER – It wie in skiere freed, mar wol noflik, sa goed as drûch en rêstich simmerwaar. Yn it wykein krije wy fan alles wat.

Yn ‘e nacht nei sneon ta wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf en op guon plakken kin it dizenich of dampich wurde. Der is hast gjin wyn en de temperatuer leit tusken de 11 en 14 graden.

Sneon is it earst skier, mar geandewei soe de sinne ek te sjen wêze moatte. Sneontejûn en yn ‘e nacht nei snein falle der in pear fikse (tonger)buien. By in swakke súdeastewyn leit de temperatuer sneon oerdei tusken de 20 en 24 graden.

Snein is de loft berûn en it kin sa út en troch aardich reine. Der is boppedat ek kâns op tonger. By in matige westewyn wurdt it krekt gjin 20 graden.

Takomme wike bliuwt it, sa goed as, drûch en mei in graad as 20 is it noflik waar.

Jan Brinksma