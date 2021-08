Waarpraatsje: Freed noch simmer

DE JOUWER – It wie in noflike en simmerske tongersdei en sa sjocht it waar der foar freed ek út.

Yn ‘e nacht nei freed ta is it helder. De swakke wyn komt út ferskillende rjochtingen, mar by de kust lâns stiet in swakke oant matige sude- oant súdwestewyn. It wurdt 13 graden.

Freed skynt de sinne wer flink. De weste- oant súdwestewyn boazet wat oan en wurdt matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit tusken de 20 en 23 graden.

Sneon is it noch stabyl simmerwaar, mar fan snein ôf nimt de kâns op delslach ta en it wurdt stadichoan ek wer wat frisser.

Jan Brinksma