VAKwerk presintearret eksposysje ’t Brûst

Burgum brûst mei nije eksposysje en keunstmerk

De trije susters fan VAKwerk organisearje ’t Brûst, in brûzende eksposysje yn it âld-molkfabryk yn Burgum. Dêr sille fiif keunstners eksposearje dy’t spesjaal foar de unike, yndustriële romten yn it Molkfabryk wurk/objekten makke hawwe. Boppedat organisearret VAKwerk in publyk tagonklike keunstmerk yn it iepeningswykein op 21/22 augustus.

Keunstners

Yn opdracht fan VAKwerk hawwe fiif útnûge keunstners wurken makke spesjaal foar de ferskate eksposysjeromten. Alle wurken ‘brûze’ op harren eigen wize. Dielnimmende keunstners binne:

Jessica Lelieveld yn gearwurking mei Joke Ket – ferskate media

Sierk Douma – ljocht

Keunstgroep kreatyf fan Poppingahiem – ferskaat

Gerke Procee – ferskate media

Wietske Hellinga – keramyk

De wurken/objekten sille te besichtigjen wêze tusken 10.00 – 17.00 oere op de neikommende data:

21, 22, 28, 29 augustus & 4 en 11 septimber.

De eksposysje is frij te besytsjen.

Keunstmerk

Yn it iepeningswykein op 21 en 22 augustus fan 10.00 – 17.00 oere wurdt boppedat in keunstmerk mei ferskate dissiplines holden by it Molkfabryk. Nei in jier fan missen fan keunstmerken sille dêr sa’n tritich ferskate keunstners harren wurk presintearje en ferkeapje. Fansels wurde de koroanamaatregels yn acht nommen, by sawol de keunstmerk as de eksposysjedata.

De iepening is op 21 augustus om 11.00 oere troch wethâlder frou T. Willemsma en in keunstner fan Poppingahiem by it Molkfabryk.

It Molkfabryk

Burgumerdaam 28 Burgum