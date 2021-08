Twa Japanners ferstoarn nei doasis fan weromlutsen Modernafaksin

Yn Japan binne twa minsken ferstoarn dy’t mooglik faksinearre binne mei fersmoarge Modernafaksin, seit it ministearje fan Folkssûnens yn Tokio. It giet om twa manlju fan yn ’e tritich. Hja ferstoaren beide in deimannich nei harren twadde prip.

It tatsjinne faksin bliek ôfkomstich te wêzen fan in partij dy’t letter efterholden waard, nei meldingen dat fleskes fersmoarge wiene. De krekte deadsoarsaak fan de manlu en in mooglik ferbân mei de prippen wurdt ûndersocht.

Japan besleat tongersdei út foarsoarch mear as 1,6 miljoen doases fan it Modernafaksin yn te lûken nei meldingen oer mooglike fersmoarging. De faksins wiene doe al oer goed 800 faksinaasjesintra yn it hiele lân ferspraat. Sawol it regear as Moderne sei dat it om in foarsoarchsmaatregel gie en dat der gjin ôfwikingen fêststeld wiene.

Yn Europa binne gjin mooglik fersmoarge fleskes mei it Modernafaksin ferspraat, hat de farmaseut oan it Europeesk Medisynagintskip befêstige. It agintskip hat wol om mear ynformaasje oer de risiko’s frege. De Japanske omrop NHK berjochtet op basis fan it ministearje dat de fersmoarging út metaaldieltsjes bestean soe.