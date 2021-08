Tsien nije keunstwurken fan Banksy by Ingelske kust lâns

De anonime Britske keunstner Banksy hat befêstige dat er tsien keunstwurken oan de Ingelske kust makke hat. De ôfrûne dagen ferskynden yn ferskate kuststêden wurken yn de styl fan de graffitykeunstner. Der waard al tocht dat de muorreskilderingen troch Banksy makke wiene, mar dy hie noch net befêstige dat se fan him wiene.

Freedtejûn makke Banksy in ein oan de spekulaasjes: hy sette in fideo op syn Instagram-akkount mei de titel A great British spraycation. Dêr rydt in ûnwerkenber persoan yn, wierskynlik Banksy sels, yn in kemper fan plak nei plak. Alle keunstwurken komme yn ’e fideo foarby. Fan in stikmannich is foar in part te sjen hoe’t se makke binne. De fideo is oant no ta goed trije miljoen kear besjoen.

Yn ûnder mear Great Yarmouth, Gorleston en Cromer makke er keunstwurken op muorren. Bygelyks fan in dûnsjend span op in bushalte en fan in mûs yn in strânstoel dy’t in cocktail drinkt.

Oer Banksy is noch altyd net folle bekend. Oannommen wurdt dat er in wite man út Bristol is. Der gean al jierren geroften dat de man efter it pseudonym Robert Del Naja is, de sjonger fan triphopgroep Massive Attack. Yn syn keunst ferwurket Banksy faak konfrontearjende politike boadskippen.